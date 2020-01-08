Türkiye
Adana'da 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi08 Ocak 2020 Çarşamba 11:49 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 13:50
Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Minibüste sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 2 bin 760 litre etil alkol bulundu.
Gözaltına alınan M.B. ve M.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: etil alkol sahte içki