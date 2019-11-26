Fuat Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı

Fuat Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı

Ankara'nın Evren ilçesinin adının değiştirilmesi için Meclis'e teklif

Ankara'nın Evren ilçesinin adının değiştirilmesi için Meclis'e teklif

Ekonomi