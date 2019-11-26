2011 KPSS ile ilgili FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama26 Kasım 2019 Salı 15:57 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 16:07
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı iddia edilen 121 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 82 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 74'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 36'sının firari, 3'ünün ise başka dosyalardan tutuklu oldukları öğrenildi.
Şüphelilerin, "silahlı terör örgütü üyeliği" "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması isteniyor.
Kaynak: AA