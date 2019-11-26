AK Parti milletvekilleri, Ankara'nın Evren ilçesinin adının, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığına sunulan teklifin ilk imza sahibi ise AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin.

Teklifte belirtilen gerekçede, Evren ismiyle anılan Çıkınağıl'ın, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğu söylendi. Açıklamada, ilçeyle ilgili şu bilgiler yer aldı:

"12 Eylül 1980 darbesi sonrası birçok cadde, mahalle, sokak ve okula darbenin mimarı Kenan Evren’in ismi verildiği gibi Çıkınağıl’ın ismi de aynı şekilde Evren olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar uzun süredir resmi olarak Evren ismiyle anılıyor olsa da bu ilçede yaşayan vatandaşlarımız arasında “Çıkınağıl” ismi halen çok yaygın bir biçimde kullanılmaktadır."

Kenan Evren'in isminin verildiği ilçenin adının "vatandaşların talepleriyle de uyumlu olarak Çıkınağıl olarak değiştirilmesi" teklif edildi.

Kaynak: TRT Haber