Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütünde çözülmeleri hızlandırdı. Terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı.

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve 2015 yılında örgüte katılan Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar ile Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşci isimli örgüt mensupları, Van Terörle Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim oldu. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Dün de 2 terörist teslim olmuştu

Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma İkna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M -16 silahı ve telsizleri ile birlikte, Suriye'den kaçarak Urfa'da sınır birliklerine dün teslim olmuştu.

Kaynak: TRT Haber