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200 metrelik lastik boru sahile vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da, 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında olan plastik boru, sahile vurdu.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi sahilinde, nereden geldiği bilinmeyen 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında dev plastik boru görüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Boruyu fark eden vatandaşlar, Aksu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
Boru, İş makinesiyle kıyıya doğru çekildi.
[Fotoğraf: AA]
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