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Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.29'da 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sivrice'de 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:49
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