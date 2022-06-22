Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 05:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.
Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın İtfaiye Tarım ve Orman Bakanlığı
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