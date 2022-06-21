Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet Yedi Adalar Bölgesi aniden alev aldı.

Muğla Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki son duruma dair notları @trthaber muhabiri Cihat Sönmez aktardı.https://t.co/a4wBvf9niH pic.twitter.com/Or0tsimb1A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2022

Yangına ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi.

Başta İzmir, Antalya illerden de çok sayıda orman ekibi Muğla'ya yönlendirildi. Bördübet mevki çevresindeki yerleşimlerde ekipler arazöz ve iş makineleriyle önlem aldı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayılan yangını söndürme çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor.

Yerleşime yakın alanda ilerleyen yangına 144 arazöz, 13 iş makinesi desteğinde yaklaşık 600 orman işçisi müdahale ediliyor.

"İlk müdahale 8 dakikada yapıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Marmaris’teki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerine yer verdi.

#Marmaris’deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/hDO3NiQ3MO — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) June 21, 2022

Yerleşim alanına yakın evler tahliye ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edilmeye başlandı.

Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.

Alevlerin orman içindeki yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Bördübet mevkisinde bulunan 30 evde tahliye işlemleri başlatıldı.

Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da bölgede çalışmaları takip ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Tavlı, tüm imkanların seferber edildiğini, takviye ekiplerin yangın bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

Yangını İHA tespit etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangını Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tespit etti.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris Yedi Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmiş, Muğla Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir" bilgisi verildi.

"Yangının büyük ölçüde önü alındı"

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden kısımların ve yangının büyük ölçüde önünün alındığını söyledi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden kısımların ve yangının büyük ölçüde önünün alındığını açıkladı.



TRT Haber muhabiri Cihat Sönmez, yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Marmaris Kaymakamı Aksoy’un açıklamalarını aktardı. pic.twitter.com/QTF0JAA4KR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2022

4 ilden AFAD ekipleri görevlendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiği açıklandı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirildiği; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekiplerinin de teyakkuz haline geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, 592’si OGM personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildi. AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonu bölgeye sevk edildiği duyuruldu.

Yangına TOMA'lar da müdahale ediyor

Yangına müdahale için Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) bölgeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Emniyet Teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

Yangın bölgesine sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA, söndürme çalışmalarına katılırken, çevre illerdeki 12 TOMA da takviye için yola çıktı.

İletişim Başkanlığından dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyon uyarısı

Öte yandan İletişim Başkanlığı, yangınla ilgili dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı uyardı.

Başkanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Marmaris’te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir." denildi.