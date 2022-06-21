Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İki bakan yangını yerinde takip ediyor
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gitti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bakan Kirişci, 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 8 dakika içinde yapıldığını söyledi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bakan Kirişci ile Soylu, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını yakından takip ediyor ve bölgede incelemelerde bulunuyor.
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