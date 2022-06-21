Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bakan Kirişci, 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 8 dakika içinde yapıldığını söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bakan Kirişci ile Soylu, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını yakından takip ediyor ve bölgede incelemelerde bulunuyor.