Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 21:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişimi son anda önlendi
Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesine saldırısı son anda önlendi. Ele geçirilen bomba yüklü kamyon, boş araziye getirilerek infilak ettirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Münbiç’ten Fırat Kalkanı bölgesine gönderdiği ve bomba yüklü olduğu belirlenen bir kamyon Azez İstihbarat ekipleri tarafından yapılan takip sonrası Al Hamran köyü bölgesinde ele geçirildi.
Bomba yüklü kamyon boş bir araziye getirildi ve patlayıcıyla birlikte infilak ettirildi.
Terör örgütünün büyük bir saldırısı engellenirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Saldırı girişimi son anda önlendi...— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2022
Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesine gönderdiği bomba yüklü kamyon ele geçirildi. Boş araziye getirilen kamyon infilak ettirildi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/poIqLGUwOE
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