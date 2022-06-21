Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK Başkanı Yılmaz: Elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" dedi.
Yılmaz, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.
Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." dedi.
Son Haberler
- 20:32
- 20:45
- 20:03
- 19:59
- 20:08
Sıradaki Haber
PKK'lı 4 terörist daha teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz