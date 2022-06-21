19 Haziran akşamı Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki evde bir kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi.

Adreste yapılan ilk tespitlerde, Abdullah Koşar adlı kişinin başından silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. İkamette bir boş kovan ile iki mermi çekirdeği bulundu.

Evin Aslan İ'ye ait olduğu tespit edildi fakat adreste ve genel aramalarda kendisine ulaşılamadı.

Aslan İ'nin eşi Semanur İ'nin polise verdiği bilgide, Abdullah Koşar'ın 5 yıl önce kendisine tacizde bulunup tecavüz ettiğini öne sürerek, 1 ay önce de yine kendisini çağırdığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı

Bunun üzerine yaklaşık bir hafta önce konuyu eşine söylediğini ve Koşar'ı eve çağırdıklarını anlatan Semanur İ'nin, eşinin, eve gelen Koşar'ın kafasına silahla bir el ateş ettiğini, kendisinin de olay yerinde olduğunu ve korkuyla kayınbiraderinin evine gittiğini söylediği kaydedildi.

Polis ekiplerinin, katil zanlısı Aslan İ'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi.