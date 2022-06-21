Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 19:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Söke'de bahçelere zarar veren başıboş keçilerin peşine zabıta düştü
Aydın'ın Söke ilçesinde sahiplerinin başıboş bıraktığı keçiler bahçelere zarar verince zabıta ekipleri harekete geçti. Sokaktan toplanan 80 başıboş keçi, barınağa götürüldü.
Sahipleri başıboş bıraktı, keçiler bahçelere zarar verdi. Hem kaymakamlığa hem de belediyeye çok sayıda şikayet gitti.
Zabıta ekipleri sokaklarda başıboş dolaşan keçilerin peşine düştü. Keçiler kaçtı, zabıta kovaladı. Başıboş keçileri yakalamak kolay olmadı.
Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, "Sökemizin özellikle çeltikçi, Kemalpaşa ve Soğuca mahallelerinde yoğun bir şekilde halkımızın şikayetine neden olan başıboş dolaşan keçilerle ilgili büyük bir operasyon yaptık" dedi.
Zabıta operasyonuyla toplanan 80 keçi, barınağa götürüldü.
Etiketler: Aydın
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