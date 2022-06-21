Sahipleri başıboş bıraktı, keçiler bahçelere zarar verdi. Hem kaymakamlığa hem de belediyeye çok sayıda şikayet gitti.

Zabıta ekipleri sokaklarda başıboş dolaşan keçilerin peşine düştü. Keçiler kaçtı, zabıta kovaladı. Başıboş keçileri yakalamak kolay olmadı.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, "Sökemizin özellikle çeltikçi, Kemalpaşa ve Soğuca mahallelerinde yoğun bir şekilde halkımızın şikayetine neden olan başıboş dolaşan keçilerle ilgili büyük bir operasyon yaptık" dedi.

Zabıta operasyonuyla toplanan 80 keçi, barınağa götürüldü.