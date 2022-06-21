Sağlık Bakanlığı, ambulansları vakalara her koşulda, tam vaktinde ulaşabilmek için yoğun çaba harcıyor.

İstanbul'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 517 ambulans ve 5 binin üzerinde personel görev yapıyor.

Megakentte, 212'si Avrupa, 126'sı Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 338 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu bulunuyor. İstasyonların sayısının yıl sonunda 400’e çıkarılması hedefleniyor.

Ambulanslar aylık ortalama 1,1 milyon kilometre yol kat ediyor

Ambulansların her biri aylık ortalama 1 milyon 100 bin kilometrenin üzerinde yol kat ediyor ve ortalama 10 dakikada 60 binin üzerinde vakaya ulaşıyor. Hedef, bu süreyi 10 dakikanın altına indirmek.

Her türlü teknik donanıma sahip araçlarda yoğun bakım ve yeni doğan bakım hizmeti de mevcut.

Kara ambulansları yoğun trafikte zamana karşı yarışırken, deniz ambulansları Adalar ile ana kara arasında köprü vazifesi görüyor. Adalar bölgesinde yılda 3 bin hasta ana karaya taşınıyor.

Helikopterler aylık ortalama 40 vaka için havalanıyor

Ambulans helikopterler ise gün doğumundan batımına kadar sürekli görevde. Hastaların çevre illerdeki sağlık kuruluşlarına sevki için neredeyse her gün havalanıyor. Aylık ortalama 40 vaka ve bin 300 dakikanın üzerinde uçuş yapıyor.

Büyükada'da ise kara ambulanslarının yetişemediği noktalarda, bisikletli sağlık ekipleri devreye giriyor. Bisikletli ekipler bu durumda acil vakaların imdadına yetişiyor.

Kamera: Edebali Koçdemir