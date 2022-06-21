Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna daldı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da otomobile arkadan çarpan kamyon, kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Önce seyir halindeki otomobile, ardından akaryakıt istasyonundaki metal kolon ve pompalara çarptı. Elazığ'da meydana gelen kazada, facianın eşiğinden dönüldü.
Seyir halindeki otomobile arkadan çarpan kamyon, kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonuna daldı.
Kamyon, akaryakıt istasyonundaki metal kolan ve yakıt pompalarına çarptıktan sonra durabildi.
2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, akaryakıt istasyonunda büyük çapta hasar oluştu.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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