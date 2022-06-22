Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınını yakından takip etmek için 00.20'de bölgeye ulaştı.

Daha sonra Kirişci ve Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

TRT Haberin yayınına telefonla katılan Bakan Kirişci, sabah gün doğar doğmaz yangına havadan müdahale edileceğini ve bunun için 14 uçak ve 20 helikopterlerin hazır bekletildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla Marmaris’teki orman yangınına dair açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/ew2cDei5ui — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2022

Kirişçi, havadan yaptığı izlenim sonucu, yangının enerjisini yitirdiğini gözlemlediklerini ve ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.