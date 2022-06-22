Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fuat Oktay, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.
Açıklamada, "KKTC'de araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Fatih Özkaya’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
KKTC’de araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Fatih Özkaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 21, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/AkcwzQUek5
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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