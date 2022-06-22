Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de dondurmacıya saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı
İstanbul Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.
Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki dondurmacıya gelen iki kişi, dükkana silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda 11 yaşındaki T.G. ile A.Ş. adlı kişiler bacaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, dükkanda bir süre inceleme yaptı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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