Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları hareketli lastik bottaki 36 göçmeni, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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