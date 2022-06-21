Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik ve sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 3 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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