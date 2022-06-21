Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sevindik Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 14 yaşındaki Eren Işık'ın üzerine seyyar kale direği devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Işık, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Denizli
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