Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Yunan polisi tarafından darbedildiğini öne sürdü.
Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 can salı içerisindeki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.
Can salındaki göçmenlerden biri, bir süre önce İstanköy Adası'na geçtiğini, adada Yunan polisi tarafından darbedildiğini, değerli eşyalarının ve pasaportunun alındığını söyledi.
Adada yakalanmasının ardından yanındaki 2 kişiyle birlikte can salına bindirildiklerini aktaran düzensiz göçmen, Türk karasularına itildiklerini ve denizin ortasında ölüme terkedildiklerini anlattı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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