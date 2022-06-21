Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da balık avlarken elektrik akımına kapıldılar: 2 ölü, 1 yaralı
Ordu'nun Korgan ilçesinde derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Çiftlik Mahallesi'ndeki Keş Deresi'nde, 25 yaşındaki Oğuzhan Berber ile 21 yaşındaki kuzeni Cihan Berber ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, balık avlamak için suya elektrik akımı verdi.
Bu sırada akıma kapılan 3 kişi için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce sudan çıkartılan yaralılar, Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan kuzenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İsmi öğrenilemeyen yaralı ise Korgan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Ordu
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