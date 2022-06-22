Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 04:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle oto galeriye ateş açtı. Galerinin camları, içeride bulunan otomobiller ve dışarıda park halindeki bir minibüste hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul Ümraniye'de otomobil ile oto galerinin önüne gelen saldırganlar, araçtan inerek pompalı tüfekle galeriye doğru ateş açtı.
Ardından saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Galerinin saldırı anında açık olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda olay yerinde yedi adet boş fişek bulundu.
Galerinin isabet alan camları kırılırken, satışa hazır haldeki bazı otomobillerde hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Bireysel Silahlanma
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