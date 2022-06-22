İstanbul Ümraniye'de otomobil ile oto galerinin önüne gelen saldırganlar, araçtan inerek pompalı tüfekle galeriye doğru ateş açtı.

Ardından saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Galerinin saldırı anında açık olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda olay yerinde yedi adet boş fişek bulundu.

Galerinin isabet alan camları kırılırken, satışa hazır haldeki bazı otomobillerde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.