2 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sosyal medya hesabından Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı; Antalya'nın Kumluca ve Aksu ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Adana'non Kozan ilçesinde devam eden yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz Yeşil Vatan için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Bu mücadelede en büyük desteğimiz, hepimizin göstereceği dikkat ve hassasiyet." ifadeleri kullanıldı

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

"285 hanede 835 vatandaş tahliye edildi"

Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, 285 hanede 835 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Adana Aladağ'daki yangın kontrol altında.



Adana Valisi Mustafa Yavuz açıklama yapıyor.https://t.co/qoKLfc1HAL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2026

Antalya

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.

Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kumluca ilçesi Toptaş Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevlerin Güzören Mahallesi'ne de sıçraması sonucu bazı evler, seralar ve tarım arazileri zarar gördü.

Gece boyunca karadan süren müdahalenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla havadan da yeniden müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Aksu ve Kumluca'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol atına alındı.

Mersin

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 230 personel, 2 uçak, 5 helikopter ve kara araçları sevk edilmişti.