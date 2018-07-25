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2 eski polisin yargılandığı FETÖ davasında karar

Karabük'te FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen iki eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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2 eski polisin yargılandığı FETÖ davasında karar

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ersoy Çökelez ve Mustafa Karagöz ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Karabük Emniyet Müdrülüğü'nde şube müdürü olarak görev yaptıkları sırada FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Çökelez ve Mustafa Karagöz'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse mahkum etti.

Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, fetö
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