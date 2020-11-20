Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 06:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 çocuk annesi sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Emine Ezen, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüse (Covid-19) yakalanan 40 yaşındaki hemşire Emine Ezen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada Ezen'in hayatını kaybettiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim."
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