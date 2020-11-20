Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından, Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
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