Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 04:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de artçı sarsıntılar sürüyor
[Harita: TRT Haber]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3,8 ve 3,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 03.58'de 3,8, 04.13'te de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
6,6'lık depremde 116 kişi hayatını kaybetti
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 4 bine yakın artçı sarsıntı kaydedildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
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