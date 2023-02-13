Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 bin 500 depremzede Trabzon'da konaklayacakları yerlere yerleştirildi
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 2 bin 500 kişi, Trabzon'da konaklayacakları yerlere yerleştirildi.
Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, Valilik koordinesinde kente 2 bin 500 depremzede getirildi.
Depremzedeler, kentteki otel, apart otel, misafirhane ve konutlara yerleştirildi.
Depremzedelerin barınma ve konaklama ihtiyaçları için de Valilik ve kaymakamlıklarda başvuru masaları oluşturuldu.
Son Haberler
- 21:52
- 21:48
- 21:38
- 21:22
- 21:20
Sıradaki Haber
Yoğun kar nedeniyle 603 yola ulaşım sağlanamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz