Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, Valilik koordinesinde kente 2 bin 500 depremzede getirildi.

Depremzedeler, kentteki otel, apart otel, misafirhane ve konutlara yerleştirildi.

Depremzedelerin barınma ve konaklama ihtiyaçları için de Valilik ve kaymakamlıklarda başvuru masaları oluşturuldu.