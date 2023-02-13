Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle merkezde 12, Ardeşen'de 14, Çamlıhemşin'de 22, Çayeli'nde 27, Derepazarı'nda 3, Fındıklı'da 5, Güneysu'da 11, Hemşin'de 4, İkizdere'de 29, Kalkandere'de 9 ve Pazar'da 3 olmak üzere toplam 139 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 66 personeli, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Trabzon

Trabzon'da da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle Akçaabat'ta 21, Araklı'da 7, Arsin'de 5, Beşikdüzü'nde 5, Çaykara'da 28, Dernekpazarı'nda 13, Düzköy'de 10, Hayrat'ta 3, Köprübaşı'nda 5, Of'ta 4, Sürmene'de 10, Şalpazarı'nda 12 ve Tonya'da 5 olmak üzere toplam 128 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Artvin merkezde 36, Ardanuç'ta 7, Borçka'da 38, Murgul'da 11, Şavşat'ta 32, Yusufeli'nde 6 olmak üzere 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Artvin şehir merkezi beyaza bürünürken yer yer 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle mahalle ve sokak aralarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Artvin Belediyesi de yaptığı anonslarla zorunlu olmadıkça vatandaşların araçlarını kullanmamaları, zorunlu hallerde de araçlara zincir sarmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri şehir içindeki ana yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.

Şavşat-Ardahan kara yolu, 75-85'inci kilometreleri arasında etki olan kar ve şiddetli fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bayburt

Bayburt'ta gece başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Aydıntepe ilçesinde kardan kapanan 21 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri, 8 personel ve 3 iş makinesiyle çalışmalar devam etti.

Belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütürken Karayolları ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için yollarda tuzlama yaptı.

Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Çanakçı'da 5, Doğankent'te 9, Güce'de 13, Tirebolu'da 15 olmak üzere toplam 42 köy yolunun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Samsun, Amasya ve Kastamonu'da 143 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle 4 kırsal mahallenin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kastamonu'da da kar yağışı nedeniyle 104 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar dolayısıyla Ağlı ilçesinde 1, Azdavay'da 15, Bozkurt'ta 13, Cide'de 19, Çatalzeytin'de 5, Devrekani'de 3, Doğanyurt'ta 8, Küre'de 12, İnebolu'da 22, Pınarbaşı'nda 2, Şenpazar'da ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da da kapanan 35 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütülüyor.