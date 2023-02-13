Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tır ile servis minibüsü çarpıştı: 23 yaralı
[Fotograf: İHA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tır ile işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tır ile işçi servisi, Alaşehir-Salihli yolu Çağlayan mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.
Etiketler: Manisa
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