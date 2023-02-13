Yıkılan binlerce binanın enkazında kalanların kurtarılması için hem yurt dışından hem de ülkenin bir çok ilinden gelen arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İki bine yakın binanın yıkıldığı Adıyaman'daki ekiplerin arasında Elazığ Krom maden işçileri de bulunuyor. Maden işçileri ilk andan itibaren bölgede çalışan ekiplerden biri. Öyle ki, 36 kişilik ekip enkaz alanını bir an olsun boş bırakmıyor.

TRT Haber, o maden işçilerine mikrofon uzattı.

"Yıkım çok büyük"

Operasyon Sorumlusu Önder Çevik, 17 Ağustos 1999 İstanbul ve 2019 Elazığ depremlerinde de görev yapmış biri.

Depremlerin yıkımının büyüklüğünü anlatan Çevik, "O depremlerde de arama kurtarmaya katıldım. Ancak bu defaki deprem, ikisinden de çok farklı ve 10 ili kapsayan bir deprem. Yıkımı da çok büyük." diyor.

"Son tablayı temelden kaldırana kadar burdayız"

Çevik, çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Son tablayı temelden kaldırmayana kadar binayı terk etmiyoruz. O yüzden içiniz rahat olsun" sözlerini de ekliyor.

Çalışmaların başından ayrılmayan depremzedelerden Yusuf Köseman ise ekip için "Bu kadar profesyonel bir ekip olduğunu ben tahmin bile edemiyordum" diyor.