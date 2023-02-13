Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan bölgelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için bir duyuru yaptı.

Koca yaptığı paylaşımda, "Depremzede yakınınızın hangi sağlık kuruluşunda olduğunu öğrenmek için Alo 184 SABİM hattını arayabilirsiniz" ifdaelerini kullandı.

e-Nabız'dan da bilgi alınabiliyor

Vatandaşların deprem bölgesindeki yakınlarının sağlık durumunu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi alınabilmesi amacıyla e-Nabız profiline Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklendi.

Söz konusu alan ile anne, baba, eş, kardeş ve çocuklarının durumunu merak edenler, bu yakınlarının sağlık durumlarına dair genel bilgilendirmelere ulaşabilecek.

e-Nabız üzerinden yapılan uyarıda, "Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur" denildi.