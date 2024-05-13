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Türkiye
DHA 13.05.2024 16:40

2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla hayatını kaybetti

Adıyaman'da takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin'in eşi Tevfik Alptekin de 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

2 ay önce evlenen çift, 2 gün arayla hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Kaza, 11 Mayıs'ta Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi.

Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Alptekin çiftinin, bugün düzenlenecek törenle yan yana defnedilecekleri belirtildi.

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