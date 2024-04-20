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Türkiye
AA 20.04.2024 16:12

18 yıldır aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı

Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayete ilişkin aranan ve Ankara'da yakalanan zanlı, tutuklandı.

18 yıldır aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 10 Ağustos 2006'da ilçeye bağlı Dişlinar köyünde N.K'nin öldürülmesi olayına karışarak firar eden ve hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldır aranma kaydı bulunan V.K'nin Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

İlçede 3 günlük fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tu

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