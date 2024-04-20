Antalya'da fırtına: Seralar zarar gördü, minare külahı koptu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi.

Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.

Cami minaresinin külahı koptu

Serik ilçesinde ise Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan Çıtlıklı Camisi'nin minare kubbesi fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü. Olayda minare zarar görürken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.