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Türkiye
DHA 20.04.2024 15:50

Antalya'da fırtına: Seralar zarar gördü, minare külahı koptu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi. Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.

Antalya'da fırtına: Seralar zarar gördü, minare külahı koptu
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi.

Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.

Antalya'da fırtına: Seralar zarar gördü, minare külahı koptu

Cami minaresinin külahı koptu

Serik ilçesinde ise Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan Çıtlıklı Camisi'nin minare kubbesi fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü. Olayda minare zarar görürken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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