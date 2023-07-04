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Türkiye
AA 04.07.2023 16:23

18 aylık takip sonucu dolandırıcılık yapan 21 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 12 ilde, 128 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları iddia edilen 22 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

18 aylık takip sonucu dolandırıcılık yapan 21 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: TRT Haber]

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kendilerini MİT mensubu, bakanlık çalışanı, TSK mensubu olarak tanıtan ve mağdurları kamu kurumlarında işe yerleştirmek ya da Türk vatandaşlığı vermek vaadiyle dolandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik 12 ilde eş zamanlı "Hayalet İz Operasyonu" düzenlendi.

Emniyet ekipleri, 18 aylık fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilerin yüz tanıma ve sahte parmak izi okuma cihazları ile işe girmek isteyenlerin parmak izlerini, CV'lerini, kişisel bilgilerini alarak, kurum sistemlerine kayıt yapıyormuş izlenimi verdiklerini belirledi.

Şüphelilerin yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerini yapma vaadinde bulundukları, kendilerine yurt dışına iltica talebiyle ulaşanları "çıkış işlemlerini yaptıklarını" söyleyerek dolandırdıkları ve bürokratlarla görüştüklerini belirtip, kamu kurumlarında iş takibi yapıyormuş görüntüsü verdikleri tespit edildi.

Hayalet İz Operasyonu kapsamında, bu şekilde 128 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 21'i gözaltına alınırken, aramalarda birçok kuruma ait sahte evrak, parmak izi okuma cihazı, çok sayıda sahte kimlik ve basın kartı ele geçirildi.

Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Ankara Dolandırıcılık Emniyet Genel Müdürlüğü
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