16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 38’i tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 114 milyon Türk lirası tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi.