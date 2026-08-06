Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

MGK'da, Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacağı toplantıda, ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ele alınması beklenen konular arasında.