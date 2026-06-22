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Türkiye
AA-DHA 22.06.2026 06:58

Tavuk eti yüklü tır küle döndü

Bolu’da Anadolu Otoyolu'nda çekici kısmından alev alan tavuk eti yüklü tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tavuk eti yüklü tır küle döndü

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden O.K. idaresindeki dorse plakalı tırın Dağkent mevkiinde motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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