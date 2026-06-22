Tavuk eti yüklü tır küle döndü

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden O.K. idaresindeki dorse plakalı tırın Dağkent mevkiinde motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.