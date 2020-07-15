15 Temmuz şehitlerini anmak için Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) bünyesinde bir araya gelen 6 dağcı, Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın Harami Tepe zirvesine tırmandı.

Şahverdi köyünden yola çıkan dağcılar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. 3 bin 100 rakımlı zirvede "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" pankartı açan dağcılar, saygı duruşunda bulundu.

"15 Temmuz'da şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz"

15 Temmuz şehitlerini saygıyla andıklarını belirten spor eğitmeni Ferdi Genç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan vatandaşları şükran ve minnetle anıyoruz. Duygu ve düşüncelerimiz gerçekten anlatılmaz. Çok duyguluyuz. Dileriz ki bir daha ülkemizde böyle hain darbe ve girişimler olmaz" dedi.