15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi gerçekleştiren şüpheli adliyede

Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tebbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç. yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.