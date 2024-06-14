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Türkiye
TRT Haber 14.06.2024 22:58

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç: Sürücü gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli bir aracın trafiği kapatması sebebiyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde köprü trafiğe kapatıldı. Bakan Yerlikaya, aracı kullanan kişinin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü belirterek şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklamasında bulundu.

Köprüde çok sayıda polis ekibi tedbir alırken, araçların köprüye girişine izin verilmedi.

Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Daha sonra Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç: Sürücü gözaltına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde eylem yapan sürücüden dolayı güney yol araç trafiği polis tarafından kapatılmıştır" denildi.

"Kişi ikna edilerek teslim alındı"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, şahsın ikna edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

"Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Trafik
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