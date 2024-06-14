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Türkiye
AA 14.06.2024 22:25

Kırklareli'nde dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi

Kırklareli'nde etkili olan dolu, tarım alanları, araçlar ve evlere zarar verdi.

Kent genelinde etkili olan sağanak zaman zaman doluya dönüştü.

Büyük misket boyutunda yağan dolu Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde zarara neden oldu.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde de fırtına nedeniyle bazı fabrikaların çatıları uçtu.

Üsküpdere köyünde ise dolu yüzünden cami ile bazı evlerin camları ve kiremitleri kırıldı. Çatı kenarlarındaki olukların kırıldığı gözlenen köyde, ağaçlardan meyveler döküldü.

Kırklareli'nde dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi

Bölgede buğday ve ayçiçeği tarlaları başta olmak üzere tarım alanlarında zarar oluştu.

Üsküpdere Köyü Muhtarı Gökay Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada dolu nedeniyle bazı araçlarda büyük hasar olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1500 dekar tarım arazisinin de zarar gördüğünü anlatan Güler, "Çok şükür insan kaybımız yok. Elma büyüklüğünde dolu yağdı. Arabalar çok hasar gördü, ahırlar hasar gördü, bazı araçlar tanınmaz halde" dedi.

Kırklareli'nde dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi

"Yumruk büyüklüğünde dolu düştü"

Köy sakinlerinden Niyazi Çapan ise evinin mantolamasının dolu nedeniyle hasar gördüğünü ifade etti.

Evinin camlarının da kırıldığını aktaran Çapan, çok korktuklarını dile getirdi.

İlker Atay da aracının ve evinin camlarının kırıldığını belirterek, "Evlerde cam, çatı, bütün kiremitler delindi. Cevizden daha büyüktü, yumruk büyüklüğünde dolu düştü" diye konuştu.

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