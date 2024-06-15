15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan kişi tutuklandı

Köprüde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Bakan Tunç tutuklama kararını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklanan kişiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” ve “Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit” suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır."

Olay

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tebbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç. yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.