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Türkiye
İHA 21.10.2024 13:40

15 Temmuz şehidimizin babası: Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık

15 Temmuz'da şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen’in ölüm haberinin ardından, "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık. Vatanımıza ihanet eden terör örgütleri bilsin ki; biz yanarız fakat küllerimizden yeniden doğarız" dedi.

15 Temmuz şehidimizin babası: Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık
[Fotograf: İHA]

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit şehit oldu

Şehidimizin babası Yahya Yiğit, FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen’in ölüm haberini "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık" sözleriyle değerlendirdi.

FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü
FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü

"Bu vatanın değil bir parçasını, bir çakıl taşını vermeyiz"

Baba Yiğit, "15 Temmuz’u gerçekleştiren o hainlerin lideri, Siyonistlerin uşağı Fetullah Gülen’e öldü diyemiyorum. İnsan ölür, hayvan ölür fakat aşağıların aşağısında olan bu insana öldü diyemiyorum. Gerçekten İslam’a hizmet etseydi bunları söylemezdik. İnanın insanlarımızı şehit eden o alçaklara da dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz, rabbim inşallah onlara da hidayet nasip eder de bu vatana ve millete faydalı insan olurlar diye dua ediyoruz. Rabbim hidayet nasip etmezse ‘kahhar’ sıfatına havale ediyoruz. Vatanımıza ihanet eden terör örgütleri bilsin ki; biz yanarız fakat küllerimizden yeniden doğarız. Bu vatanın değil bir parçasını vallahi bir çakıl taşını vermeyiz, bunu iyi bilsinler. Rabbim vatanımızı muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Bir alçak gider, öbür alçak gelir. 15 Temmuz’da 251 şehit verdik. Bunun ölmesiyle inşallah dağılma noktasına gelecek. Çünkü kötülük hiçbir zaman yeryüzünde baki olmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah nurunu tamamlayacak” dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Bir nebze içimize su serpildi"

Şehit kızına Fetullah Gülen’in ölüm haberini gözyaşları içerisinde veren Anne Huriye Yiğit ise "Bir nebze içimize su serpildi. İnşallah darısı geriden gelen, buna ‘hocam’ diyerek peşinden koşup gidenlere. Biz onlara ne vaat ediyoruz biliyor musunuz; bizim çocuklarımız şehit oldu, inşallah onlara da toprağın altındaki cenneti vaat ediyoruz. Cehennem coşmuştur şimdi. Bizim çocuklarımız cennet köşelerinde otururken onların da cehennemde ‘eyvah’ dedikleri gün gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.

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