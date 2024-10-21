Bingöl'de 88 aile yerinde dönüşümle güvenli evine kavuştu

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de olası afetlere karşı Valiliğin koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen illerden biri olan Bingöl'de hasar tespit çalışması yapıldı.

Depreme dayanaksız olduğu tespit edilen yapılar için vatandaşlara evlerini yeniden inşa edebilmeleri için Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hibe ve faizsiz kredi seçeneği sunuldu.

Bu kapsamda 1681'i konut, 47'si ticari olmak üzere 1728 yapıyla ilgili başvuru kabul edildi.

Bu yapılardan 433'ü için ruhsat veya inşaat izni alındı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce proje desteği verilen evlerin inşasına yüklenici firmalar tarafından başlanırken, il genelinde kırsalda yapımı tamamlanan tek veya iki katlı 88 müstakil ev hak sahiplerine teslim edildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür ile yapımı tamamlanan 7 müstakil evin bulunduğu Çeltiksuyu köyünü ziyaret etti, güvenli evlerine kavuşan vatandaşlarla görüştü.

Evlerin hayırlı olmasını dileyen Usta, inşası süren evlerle ilgili de bilgi aldı.

"Yerinde dönüşüme en çok ilgi gösteren köylerimizden biri Çeltiksuyu"

Vali Usta, Bingöl'ün 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten etkilenen iller kapsamına alındığını anımsattı.

Geçen yıldan bu yana kent genelinde 13 bin 847 bina ve 33 bin 815 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yaptıklarını ifade eden Usta, bu çalışmalar neticesinde 3 bin 425 bağımsız bina, 4 bin 826 bağımsız bölümde hasarlı, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık bina belirlediklerini, bu aşamadan sonra da hak sahipliği çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin vatandaşlarla görüşme yaptığını anlatan Usta, "Bingöl'de 1728 yerinden dönüşümle ilgili başvuruyu kabul ettik. Bu başvurular neticesinde ilde 433 ev için yapı ruhsatı veya inşaat izni alındı. Bunlardan 88'ini tamamladık ve teslimini yaptık. Yerinde dönüşüme en büyük ilgi gösteren köylerimizden biri Çeltiksuyu oldu" dedi.

Evlerin villa tarzında inşa edildiğini aktaran Usta, "Bu evler Bodrum'da, Marmaris'te olsa 3-5 milyon liraya satılır. Yerinden dönüşüme başvurduktan sonra 40 bin lira devletin başvuru desteği var. 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası krediyle toplamda 1 milyon 540 bin lira gibi devletin bir desteği oluyor" ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi kanalıyla bazı desteklerle yerinde dönüşümden faydalanacak kişi sayısını artırmak istediklerini kaydeden Usta, çalışmada emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine, muhtarlara, inşatta görev alan işçilere teşekkür etti.

"Deprem oldu, korkmadık"

Evine yerleşenlerden ev hanımı Esra Gerboğa, eski evlerinin 30-40 yıllık olduğunu, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gerboğa, "Yeni evimizde rahat yatabiliyoruz. Memnunuz evimizden. Deprem oldu, korkmadık, mutluyuz. Evimizin odaları, balkonları güzel ve geniş" dedi.

Mehmet Gerboğa da "Son derecede sağlam ve kaliteli malzemeden yapılmış. Malatya'daki depremi burada hissetmedik. Çok güvenilir, sağlam tertemiz evlerde oturuyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Güvenle oturabiliyoruz"

Mehmet Gücün de eski evlerinde zorluklar yaşadıklarını, kış aylarında evlerini ısıtmakta güçlük çektiklerini anlatarak, yeni evlerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gücün, "Devlet geldi, konutları 4 ay içerisinde yaptı ve bize teslim etti. Sağlam, dört dörtlük yapmışlar. Allah müteahhitlerden de razı olsun. Güvenle oturabiliyoruz" diye konuştu.