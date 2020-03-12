Kiminin evladı, kiminin kardeşi, kiminin de arkadaşı şehit oldu o karanlık gecede. Hainlere direnen demokrasi şehitlerinin isimleri bir kez de Meclis'te ölümsüzleştirildi.

"15 Temmuz Şehitler Anıtı"nın açılışını, Meclis Başkanı Mustafa Şentop gerçekleştirdi.

Şentop, "15 Temmuz’da yaşanan ihanette zirve noktası ama kanaatimce darbeler silsilesinde sona erdiğini gösteren bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Milletimizin kendi iradesine sahip çıktığını gösterdiği bir gün 15 Temmuz" dedi.

TBMM'de bombanın düştüğü ilk noktaya camekan yapıldı ve üzeri karanfillerle örtüldü. Gözü yaşlı şehit yakınları ve gaziler de törendeydi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı, "Dikilitaş" formunda inşa edildi. 251 şehidin isimlerinin etrafına kufi formuyla Bakara Suresi'nden ayetler yazıldı.