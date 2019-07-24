İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark işletmesinin İSPARK'ta devrini istedi.

İşletmeci kuruluşlara 18 Temmuz'da ihtarname gönderildi. Otopark alanlarının 3 gün içerisinde boşaltılması talep edildi.

Konu mahkemeye taşındı. İşletmeci kuruluşlar, kararın hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasını istedi. Nöbetçi İstanbul 3. İdare Mahkemesi de bu yönde karar vererek yürütmeyi durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden dava konusu işlemin sebebi ve yasal dayanağına ilişkin belgeler istenirken belediyeye savunma ve ara karar için 7 gün süre verildi.

Belediyeden de konuya ilişkin açıklamada, kararın rutin bir işlem olduğu belirtilerek, hukuki hakların kullanılacağı ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber